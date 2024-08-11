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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1979 года MW "Мешко I". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1979 года MW "Мешко I" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1979 года MW "Мешко I" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,150

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2637 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 925 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе V. GADOURY - June 6, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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