Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1979 года MW "Мешко I". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,150
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2637 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 925 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (1)
- Eeckhout (1)
- Felzmann (2)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (2)
- Numisbalt (5)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Pesek Auctions (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
- Stare Monety (9)
- Stary Sklep (2)
- Teutoburger (1)
- V. GADOURY (1)
- WCN (11)
- Wójcicki (7)
- Wu-eL (2)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 200 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск