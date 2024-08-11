200 злотых 1979 года MW "Мешко I". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2637 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 925 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность PROOF (41) UNC (14) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) PF69 (5) PF68 (2) PF66 (1) PF65 (3) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (8) Сервис NGC (8) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (3)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

Eeckhout (1)

Felzmann (2)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Niemczyk (4)

Numimarket (1)

Numis Poland (2)

Numisbalt (5)

Numismatica Ferrarese (1)

Pesek Auctions (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)

Stare Monety (9)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (1)

V. GADOURY (1)

WCN (11)

Wójcicki (7)

Wu-eL (2)