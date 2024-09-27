200 злотых 1985 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7500 USD. Торги состоялись 28 января 2024.

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