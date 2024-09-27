Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1985 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 28,3 гр
- Чистого серебра (0,6824 oz) 21,225 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7500 USD. Торги состоялись 28 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 764 USD
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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