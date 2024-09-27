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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1985 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1985 года CHI "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1985 года CHI "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 28,3 гр
  • Чистого серебра (0,6824 oz) 21,225 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7500 USD. Торги состоялись 28 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - January 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 764 USD
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 200 злотых 1985 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1985 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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