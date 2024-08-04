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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 14,5 гр
  • Чистого серебра (0,2914 oz) 9,0625 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 2,072,401
  • Тираж PROOF 10,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Wójcicki (7)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1976 "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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