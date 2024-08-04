200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,2914 oz) 9,0625 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 2,072,401
- Тираж PROOF 10,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
- Все фирмы
- Aste (1)
- BAC (3)
- COINSNET (5)
- ibercoin (2)
- Istra Numizmatika d.o.o. (2)
- Katz (3)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (8)
- Numimarket (5)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Russiancoin (2)
- Stare Monety (4)
- Stary Sklep (5)
- WCN (7)
- WDA - MiM (13)
- Wójcicki (7)
- Wu-eL (1)
Где продать?
Для продажи 200 злотых 1976 "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.