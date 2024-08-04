200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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