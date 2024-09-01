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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 14,5 гр
  • Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 1,825,900
  • Тираж PROOF 2,600

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе WDA - MiM за 4900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Numismatica Ranieri - July 3, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 3 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Aste - July 2, 2023
Продавец Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1975 "30 лет победы над фашизмом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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