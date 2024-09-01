200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе WDA - MiM за 4900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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