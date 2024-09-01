Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 1,825,900
- Тираж PROOF 2,600
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе WDA - MiM за 4900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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