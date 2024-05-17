Империя
Описание фирмы
- Название Империя
- Страна Россия
- Год основания 2008
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.auction-imperia.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес ул. Трубная, д. 29 с1
- Телефон +7 (495) 608-3056
- Email info@auction-imperia.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
25 апреля 2025 Аукцион 119 325 Торги открыты
24 апреля 2025 Аукцион 115 475 Торги открыты
28 марта 2025 Аукцион 118 415 44,253 $
27 марта 2025 Аукцион 114 478 197,381 $
19 февраля 2025 Аукцион 555 103 29,717 $
14 февраля 2025 Аукцион 117 359 41,563 $
13 февраля 2025 Аукцион 113 463 293,352 $
20 декабря 2024 Аукцион 116 455 60,052 $
19 декабря 2024 Аукцион 112 307 134,023 $
13 декабря 2024 Аукцион 117 145 66,663 $
21 ноября 2024 Аукцион 111 388 200,972 $
8 ноября 2024 Аукцион 115 480 64,081 $
10 октября 2024 Аукцион 110 340 123,774 $
4 октября 2024 Аукцион 113 112 63,453 $
27 сентября 2024 Аукцион 114 445 57,745 $
19 июля 2024 Аукцион 113 350 13,123 $
11 июля 2024 Аукцион 109 362 93,246 $
21 июня 2024 Аукцион 112 378 36,770 $
13 июня 2024 Аукцион 112 334 71,472 $
5 июня 2024 Аукцион 108 173 175,498 $