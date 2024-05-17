Империя

Описание фирмы

  • Название Империя
  • Страна Россия
  • Год основания 2008
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница http://www.auction-imperia.ru/
Официальная страница

Офис в Москве

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
25 апреля 2025 Аукцион 119 325 Торги открыты
24 апреля 2025 Аукцион 115 475 Торги открыты
28 марта 2025 Аукцион 118 415 44,253 $
27 марта 2025 Аукцион 114 478 197,381 $
19 февраля 2025 Аукцион 555 103 29,717 $
14 февраля 2025 Аукцион 117 359 41,563 $
13 февраля 2025 Аукцион 113 463 293,352 $
20 декабря 2024 Аукцион 116 455 60,052 $
19 декабря 2024 Аукцион 112 307 134,023 $
13 декабря 2024 Аукцион 117 145 66,663 $
21 ноября 2024 Аукцион 111 388 200,972 $
8 ноября 2024 Аукцион 115 480 64,081 $
10 октября 2024 Аукцион 110 340 123,774 $
4 октября 2024 Аукцион 113 112 63,453 $
27 сентября 2024 Аукцион 114 445 57,745 $
19 июля 2024 Аукцион 113 350 13,123 $
11 июля 2024 Аукцион 109 362 93,246 $
21 июня 2024 Аукцион 112 378 36,770 $
13 июня 2024 Аукцион 112 334 71,472 $
5 июня 2024 Аукцион 108 173 175,498 $

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