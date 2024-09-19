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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 28,3 гр
  • Чистого серебра (0,6824 oz) 21,225 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,000
  • Тираж PROOF 3,650

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS65 DPL NGC
Цена
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность MS65 DPL NGC
Цена
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Польша 200 злотых 1982 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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