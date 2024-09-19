Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 28,3 гр
- Чистого серебра (0,6824 oz) 21,225 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,000
- Тираж PROOF 3,650
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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