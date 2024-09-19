200 злотых 1982 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность PROOF (80) UNC (65) AU (4) XF (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS70 (1) MS69 (1) MS67 (3) MS66 (3) MS65 (6) MS64 (2) MS63 (1) PF70 (3) PF69 (9) PF68 (4) PF67 (10) PF66 (2) PF65 (1) PF64 (3) PF63 (2) PF60 (1) ULTRA CAMEO (26) DPL (2) Сервис NGC (42) PCGS (5) GCN (3) PCG (2)

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