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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1974 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1974 года MW "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1974 года MW "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 46,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1974 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1800 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (1)
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 2 злотых 1974 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1974 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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