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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1974 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1974 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1974 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 12,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1974 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 20 злотых 1974 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 злотых 1974 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 20 злотых 1974 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 злотых 1974 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 20 злотых 1974 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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