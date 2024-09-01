Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1974 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 12,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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