Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 14,7 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2939 проданному на аукционе Stary Sklep за 1400 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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