Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1974 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 42,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1974 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1555 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 PGM
Цена
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Где продать?
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