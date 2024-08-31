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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 943 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 950 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность SP65 PCGS
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1974 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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