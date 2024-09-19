Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Stary Sklep за 1400 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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