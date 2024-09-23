Пробные 100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW AJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2936 проданному на аукционе Stary Sklep за 1600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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