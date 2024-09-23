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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW AJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
2495 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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