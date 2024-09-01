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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,0 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 887 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
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Где продать?

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