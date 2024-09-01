Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 887 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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