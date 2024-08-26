Пробные 10 злотых 1974 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392398 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 820 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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