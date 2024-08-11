Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,0 - 10,3 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW WK. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2361 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11600 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.
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