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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW WK "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,0 - 10,3 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW WK. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2361 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11600 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
2109 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 20 злотых 1974 MW WK "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1974 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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