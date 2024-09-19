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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 40

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Numimarket (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (7)
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1435 $
Цена в валюте аукциона 5750 PLN
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1974 "Генрик Сенкевич" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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