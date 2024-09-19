Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 40
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
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- Stary Sklep (1)
- WCN (7)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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