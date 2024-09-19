Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак". На траве (Польша, Народная Республика)
Разновидность: На траве
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1974 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. На траве. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2913 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6400 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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