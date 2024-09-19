5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак". На траве (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1974 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. На траве. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2913 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6400 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность UNC (51) AU (4) XF (7) VF (3) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (18) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (3) AU58 (1) Сервис NGC (28) GCN (2) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (3)

Karbownik (1)

MARCINIAK (8)

Niemczyk (2)

Numedux (1)

Numimarket (4)

Numis Poland (4)

Rzeszowski DA (7)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (1)

WCN (1)

WDA - MiM (22)

Wójcicki (7)