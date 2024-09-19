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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак". На траве (Польша, Народная Республика)

Разновидность: На траве

Аверс монеты - 5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак" На траве - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак" На траве - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1974 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. На траве. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2913 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6400 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1974 "Рыбак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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