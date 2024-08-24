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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1974 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1974 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1974 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 40

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе WDA - MiM за 6000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
Польша 10 злотых 1974 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1974 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1215 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Польша 10 злотых 1974 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 злотых 1974 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
1623 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1974 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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