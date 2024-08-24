Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1974 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 40
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе WDA - MiM за 6000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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