Пробные 10 злотых 1974 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе WDA - MiM за 6000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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