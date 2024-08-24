Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1974 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1974
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1974 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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