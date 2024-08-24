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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1974 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1974 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1974 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1974
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1974 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 10 грошей 1974 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1974 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1974 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1974 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1974 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 10 грошей 1974 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 10 грошей 1974 на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1974 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1974 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 грошей 1974 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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