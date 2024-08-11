Пробные 20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1522 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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