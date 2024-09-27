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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро. Гурт гладкий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Гурт гладкий

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Серебро Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Серебро Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 14,2 - 14,7 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2463 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1402 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1974 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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