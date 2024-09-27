Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро. Гурт гладкий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2463 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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