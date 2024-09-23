Пробные 20 злотых 1976 года MW JMN "30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,8 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1976 года "30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7124 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 850 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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