Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1978 года MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,8 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1978 года "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3106 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Где продать?
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