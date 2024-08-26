Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1964 года MW "Новый Завод. Плоцк, Турошув". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 900 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.
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