Пробные 20 злотых 1964 года MW "Новый Завод. Плоцк, Турошув". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 900 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

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