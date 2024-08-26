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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1964 года MW "Новый Завод. Плоцк, Турошув". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 900 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1964 MW "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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