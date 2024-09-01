Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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