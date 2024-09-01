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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья" Медно-никель На гурте эллипсы и квадраты - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья" Медно-никель На гурте эллипсы и квадраты - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Для продажи 20 злотых 1973 "Небоскреб и колосья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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