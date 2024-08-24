Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1973 года
для обращения
Памятные серебряные
Пробные монеты
20 злотых 1973 MW Пробные Небоскреб и колосья Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
10 злотых 1973 MW Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15
10 злотых 1973 MW Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 6
10 злотых 1973 MW JMN Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 25
10 злотых 1973 MW JMN Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Медно-никель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 19
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