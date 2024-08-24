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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1973 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1973
Средняя цена 40 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 злотых 1973 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена 45 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 злотых 1973 MW WJ JG Рыбак
Средняя цена 85 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
2 злотых 1973 MW Колосья и фрукты
Средняя цена 45 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
1 злотый 1973 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
50 грошей 1973 MW
Средняя цена 80 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 грошей 1973 MW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 грошей 1973
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 грошей 1973 MW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 грошей 1973 Без знака монетного двора
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 11

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Николай Коперник Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 67

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW Пробные Николай Коперник Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW SW Пробные Николай Коперник Никель
Средняя цена 250 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW SW Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW SW Пробные Николай Коперник Медь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW SW Пробные Николай Коперник Серебро
Средняя цена 360 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
100 злотых 1973 MW SW Пробные Николай Коперник Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1973 MW Пробные Дерево Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 злотых 1973 MW Пробные Дерево Медно-никель
Средняя цена 40 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
20 злотых 1973 MW Пробные Небоскреб и колосья Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 злотых 1973 MW Пробные Небоскреб и колосья Медно-никель
Средняя цена 40 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 злотых 1973 MW Пробные Небоскреб и колосья Медно-никель. Гурт гладкий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1973 MW Пробные Небоскреб и колосья Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1973 MW JG Пробные Николай Коперник Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
10 злотых 1973 MW JG Пробные Николай Коперник Медно-никель
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1973 MW Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 злотых 1973 MW Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 1973 MW JMN Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 злотых 1973 MW JMN Пробные 200 лет Комиссии Национального Образования Медно-никель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 грошей 1973 MW Пробные Латунь
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 3
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