Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1973 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1973 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3245 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- WCN (2)
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск