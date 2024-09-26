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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1973 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1973 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1973 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1973 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3245 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
1208 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 20 грошей 1973 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 20 грошей 1973 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Польша 20 грошей 1973 MW (Пробные) на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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