Пробные 20 грошей 1973 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1973 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3245 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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