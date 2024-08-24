Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1973 года MW "200 лет Комиссии Национального Образования". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "200 лет Комиссии Национального Образования" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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