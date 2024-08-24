Пробные 10 злотых 1973 года MW "200 лет Комиссии Национального Образования". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "200 лет Комиссии Национального Образования" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

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