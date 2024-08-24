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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1973 года MW "200 лет Комиссии Национального Образования". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1973 года MW "200 лет Комиссии Национального Образования" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1973 года MW "200 лет Комиссии Национального Образования" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "200 лет Комиссии Национального Образования" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 GCN
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1973 "200 лет Комиссии Национального Образования" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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