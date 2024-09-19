Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1973 года MW WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1973 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где продать?
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