5 злотых 1973 года MW WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1973 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

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