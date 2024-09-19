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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1973 года MW WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1973 года MW WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1973 года MW WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1973 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 1973 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1973 "Рыбак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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