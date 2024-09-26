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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1973 года MW JG "Николай Коперник". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1973 года MW JG "Николай Коперник" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1973 года MW JG "Николай Коперник" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1973 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1460 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Польша 10 злотых 1973 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 10 злотых 1973 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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