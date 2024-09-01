Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1973 года MW JG "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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