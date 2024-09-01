Пробные 10 злотых 1973 года MW JG "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность UNC (33) AU (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (2) Сервис NGC (5)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (1)

GGN (1)

MARCINIAK (6)

Niemczyk (14)

Numimarket (4)

Numis Poland (1)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (1)

WCN (2)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)