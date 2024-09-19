Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,1 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
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Дата 16 марта 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Дата 16 октября 2022
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Дата 16 октября 2022
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Дата 16 октября 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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