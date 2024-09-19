Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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