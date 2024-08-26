Пробные 10 злотых 1973 года MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "200 лет Комиссии Национального Образования" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.

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