Пробные 10 злотых 1973 года MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,3 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "200 лет Комиссии Национального Образования" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.
- Все фирмы
- Bereska (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (10)
- Numimarket (3)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Stary Sklep (2)
- Teutoburger (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1973 "200 лет Комиссии Национального Образования" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.