Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2841 проданному на аукционе Stary Sklep за 38000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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