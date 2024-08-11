Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 - 16,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,222

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (40) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2841 проданному на аукционе Stary Sklep за 38000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (13)
  • Nomisma (2)
  • Numimarket (3)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF68 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1973 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск