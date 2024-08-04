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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1973 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1973 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1973 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1973
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1973 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1354 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cieszyńskie CN (2)
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  • Numimarket (7)
  • Stare Monety (4)
  • Wójcicki (3)
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 PCG
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 грошей 1973 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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