Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 240 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

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