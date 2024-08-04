Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1973 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 15,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?
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