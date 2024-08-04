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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1973 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 1 злотый 1973 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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