10 злотых 1973 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1973 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1781 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 750 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

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