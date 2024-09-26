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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1973 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1973 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1973 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,900,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1973 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1781 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 750 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Rzeszowski DA (3)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (12)
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

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