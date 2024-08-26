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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1973 года MW "Дерево". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Дерево" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Дерево" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Дерево" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1973 "Дерево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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