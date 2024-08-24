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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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