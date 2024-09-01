Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1973 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1650 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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