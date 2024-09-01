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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1973 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 65,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1650 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
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Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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