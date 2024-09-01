Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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