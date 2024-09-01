Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,0 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1973 "Небоскреб и колосья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1973 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск