Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,0 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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