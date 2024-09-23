2 злотых 1973 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1973 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность PROOF (6) UNC (103) Сохранность (слабы) MS69 (1) MS67 (3) MS66 (16) MS65 (12) MS64 (11) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) PF67 (2) PF65 (1) PF64 (1) CAMEO (1) PL (1) Сервис NGC (48) PCG (2) PCGS (2)

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