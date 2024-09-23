Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1973 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1973 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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