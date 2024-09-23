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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1973 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1973 года MW "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1973 года MW "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1973 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (14)
  • Wójcicki (14)
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1973 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1973 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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