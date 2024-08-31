10 грошей 1973 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1478 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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