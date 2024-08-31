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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1973 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 80,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1478 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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