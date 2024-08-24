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Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Медно-никель. Гурт гладкий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель. Гурт гладкий
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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