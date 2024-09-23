Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 13,200
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (5)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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