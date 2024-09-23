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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 13,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (12)
  • Numimarket (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stary Sklep (5)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1973 MW "Небоскреб и колосья" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1973 "Небоскреб и колосья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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