Пробные 20 злотых 1973 года MW "Небоскреб и колосья". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Небоскреб и колосья" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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