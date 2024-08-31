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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2866 проданному на аукционе Stary Sklep за 280 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stack's - August 25, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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