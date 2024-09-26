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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1307 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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