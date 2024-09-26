Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1307 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность PROOF (12) UNC (19) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (3) Сервис NGC (7)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (11)

Numimarket (3)

Stary Sklep (5)

Teutoburger (1)

WCN (3)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)